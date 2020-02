Tumori del sangue, la Regione Siciliana dà il via ad una nuova cura senza chemioterapia

Dopo l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, la Regione Siciliana ha dato il via alla prescrivibilità e rimborsabilità di un nuovo trattamento, senza chemioterapia e con durata fissa, per chi soffre di leucemia linfatica cronica, grave tumore del sangue che colpisce oltre 1200 italiani ogni anno.

“Finalmente è disponibile la combinazione di venetoclax e rituximab – spiega il prof. Francesco Di Raimondo, direttore Ematologia al Policlinico di Catania – una innovativa classe di farmaci in grado di aumentare le remissioni complete e il tasso di risposta complessivo nei pazienti che non hanno risposto alle terapie precedenti. Adesso è rimborsata dalla Regione e per la prima volta può essere prescritta per una durata limitata e non a vita: ovvero dopo 24 mesi i malati potranno interromperne l’assunzione”.

Questo tipo di leucemia colpisce midollo osseo, sangue e strutture linfatiche, con un’incidenza in ascesa …









