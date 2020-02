Trapani, chiusi dai vigili urbani due negozi di frutta e verdura

Occupavano più suolo pubblico rispetto a quanto consentito. Due attività commerciali sono state chiuse dalla polizia municipale intervenuta alla periferia di Trapani. Nel mirino due negozi di frutta e verdura.

Per i titolari è scattata la sospensione della licenza. Nei giorni scorsi analoghi provvedimenti erano stati adottati nella zona del centro storico nell’ambito di controlli nei confronti di bar e locali pubblici.

Ecco la nota del Comune:

Sanzionati con la chiusura altre due attività commercialiContinua incessante l’attività di controllo sul territorio da parte della Sezione Annonaria della Polizia Municipale di Trapani volta a reprimere la violazione delle regole nel settore delle attività commerciali.

Nei giorni scorsi, dal SUAP sono state sanzionate, con la chiusura, altre due attività di vendita di prodotti ortofrutticoli operanti in zone periferiche della città che avevano occupato il suolo pubblico in assenza di titolo autorizzativo.

