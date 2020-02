Terremoto in Sicilia, tre scosse ad Enna

Forte scossa di terremoto avvertita alle ore 16.13 del 3 febbraio 2020 in Sicilia. Epicentro localizzato a Troina, in provincia di Enna.

Stima provvisoria dell’evento tellurico, secondo i rilevamenti Ingv, si tratta di un sisma di magnitudo compreso tra 3.5 e 4.0.

Il sisma è stato preceduto da altre due scosse di magnitudo 3.0 alle ore 16.04 e magnitudo 2.7 alle ore 15.55. Per quanto riguarda questi evento Ingv ha comunicato che l’epicentro è stato localizzato a 5 chilometri a sud di Troina (Enna) e ha avuto origine a una profondità di 20 chilometri.

Non si sa ancora nulla delle condizioni nei luoghi del terremoto e se ci sono feriti.

