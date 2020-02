Stagione teatrale a Marsala: all’Impero arrivano i Negrita, al Sollima Fabrizio Lombardo

Promossa dall’Amministrazione comunale, prosegue a Marsala la Stagione Teatrale 2020 con altri interessanti spettacoli nel mese di Febbraio.

Si comincia domani – Martedì 4 – al “Sollima” (ore 21), con FABRIZIO LOMBARDO e il suo Sea Wall di Simon Stephens. Un monologo intimo, dove un padre ci parla con semplicità della sua famiglia, ponendo anche domande importanti sulla vita e coinvolgendo gli spettatori nella storia. Tutto sembra chiaro e luminoso, ma sotto la calma piatta della superficie del mare si nascondono abissi e precipizi di cui non conosciamo le profondità. L’ingresso è libero, ma occorre prenotarsi al 3473903858 perchè i posti disponibili sono 40 per ciascuna serata: si replica il 5, 6, 7 e 8 Febbraio.

Al Teatro Impero (ore 21:30), Mercoledì 5 Febbraio, il palcoscenico è tutto per i NEGRITA. La tappa del Tour Acustico Teatrale di Marsala rientra nella nuova serie di date che vede la band tornare on the road per …









