Sicilia, la Regione pensa di dismettere le sedi di Bruxelles e Roma

La Regione Siciliana non può più mantenere i suoi uffici esterni e pensa di vendere gli uffici di Bruxelles e Roma. Il presidente Nello Musumeci e l’assessore all’Economia Gaetano Armao, hanno decretato di togliere gli immobili di Bruxelles tra i beni indisponibili e di passarlo tra quelli disponibili: primo passo per la vendita dei locali.

La sede in Belgio costa diverse decine di migliaia di euro l’anno. Il governo Musumeci aveva già deciso di ridurre da 4 a 2 il numero dei funzinari in servizio nell’ufficio di Bruxelles, lascinado chi era da meno tempo nella sede belga.

Dopo quello di Bruxelles sarà invece il palazzo di Roma oggetto di valutazione per ridurre le spese secondo gli obiettivi del governo regionale. La grande struttura in via Marghera a Roma è stata acquistata nel 1991 per quasi 6 miliardi delle vecchie lire e negli anni sono stati fatti …









Leggi la notizia completa