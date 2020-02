Scrive Vittorio Alfieri, sul voto in Emilia e Calabria, la fine di FI e M5S

Caro direttore, il 26 gennaio scorso abbiamo assistito alle elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria.

Nei giorni successivi le analisi del voto si sono sprecate e continuano. Non temo smentita di sorta nell’affermare che, Forza Italia al di là del successo calabrese è destinato alla dissoluzione, che probabilmente avverrà quando il Caimano tirerà le cuoia, e il primo partito della nostra storia repubblicana di stampo “one only man leader” ci lascerà. Italia Viva di Renzi non pervenuta. Renzi, alter ego del cittadino di Arcore, oso dire il figlio che Silvio desiderava.

Ecco una soluzione per entrambi, si fondino e Renzi sarebbe l’unico successore al trono di re Silvio accettato dallo stesso, con buona pace dei tanti delfini, Fini, Alfano, Toti, quella della Carfagna ereditiera è una boutade del buontempone di Milanello. La lega ha tentato lo sfondamento ma il fortino Emilio Romagnolo grazie al contributo delle …









