Scrive Rosario Salone, sul silenzio dei trapanesi sulla questione “logo”

Sto seguendo la vicenda che ruota intorno al Rosone di Sant’Agostino della omonima ex vecchia chiesa di Trapani e che, a giudicare da quello che viene riportato sembra che le polemiche sorte intorno alla scelta dello stesso come logo rappresentativo delle città di Trapani non si plachino.

Personalmente sono convinto che l’operato del sindaco di Trapani sia stato ineccepibile dal punto di vista amministrativo/legale e che quindi eventuali sospetti in tal senso non abbiano luogo ad esistere.

Ma desidero però tornare , sperando di non tediare, sulla scelta del logo.

Premesso che il Vescovo di Trapani e l’arch. Luigi Biondo sono, ognuno per il loro importante ruolo, persone di grande rispetto cultura e preparazione e che quindi il loro parere sulla scelta del logo sia stato tenuto in debita considerazione e quindi accettato, mi chiedo però: perchè non si è pensato di interessare nella scelta …









Leggi la notizia completa