Sarri, ma dov’è il gioco ? Mamma…. che Lazio. Crisi Toro. Milan si ferma a San Siro

Vince il Bologna contro il Brescia che, era passato in vantaggio su rigore ma i rossoblù ribaltano tutto nei minuti finali con Orsolini e Pani. Pari spettacolare tra Cagliari e Parma con un. 2-2 bello e spensierato.

Va subìto sotto la Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo che mette alle corde i giallorossi con pressing, gioco fluido e convincente. La squadra di Fonseca accusa il colpo nella prima parte della gara dopo la doppietta di Caputo già al ’15 del primo tempo e il terzo gol con Djuricic, e Roma in bambola nel primo tempo con errori difensivi che lasciano tutti sbalorditi. Giallorossi che si portano momentaneamente sul 3-2 ma Boga chiude il match con il 4-2 finale.

Risultato pesante per la Fiorentina e, non così evidente cosi come può evidenziare il 3-0 finale. Una …









