Petrosino. Riprendono le attività al Centro socio-ricreativo

Aperte le iscrizioni per partecipare alle attività in via Crispi

PETROSINO – E’ tornato pienamente operativo il Centro diurno di Petrosino. Da qualche giorno, infatti, la struttura è tornata fruibile dopo l’incendio registratosi nei mesi scorsi. Hanno ripreso possesso dei locali le associazioni assegnatarie, è nuovamente operativo l’ufficio Europa del Comune e sono ripartite anche le attività del Centro socio-ricreativo. A tal proposito si ricorda che l’intervento, attivato dal Comune nell’ambito del distretto socio-sanitario, è rivolto agli anziani, ai disabili e alle persone fragili ed è gratuito. Gli uffici comunali informano la cittadinanza che chi volesse usufruire del servizio può presentare apposita domanda di partecipazione presso l’ufficio delle politiche sociali.

Il servizio, che si svolge nel Centro di via Francesco Crispi, punta a promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale tramite attività educative, …









Leggi la notizia completa