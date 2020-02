Pallamano: l’AC Life Style Handball Erice vince ancora e si conferma capolista

Prima partita del girone di ritorno per le Arpie dell’AC Life Style Handball Erice che hanno trovato un Valentino Ferrara abbastanza giovane e non pronto per affrontare la barriera della squadra ericina.

Intanto Mr Milenko Kljajic è riuscito ad avere in campo la new entry Ana Rajic che da qualche settimana è arrivata nel territorio trapanese per arricchire la rosa e completare la squadra della società che sta puntando anche sul nuovo acquisto per raggiungere l’obiettivo previsto ad inizio stagione.

Migliore realizzatrice Ligia Put con 13 reti e così l’AC Life Style Handball Erice si conferma capolista. La prossima settimana le arpie ericine riposeranno e si prepareranno ad affrontare il 16 febbraio fuori casa il Conversano ma si dovrà attendere il 22 febbraio per veder giocare la squadra in casa al Palacardella contro il Messina.









