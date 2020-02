“Ospedale di Castelvetrano unico in due province che può gestire casi di Corona Virus”

Il Presidio Ospedaliero di Castelvetrano, posto geograficamente al centro della Valle del Belice in zona sismica di secondo grado e costruito dopo il terremoto del 1968 che ha provocato 350 morti, 100.000 sfollati e la spaventosa distruzione di intere cittadine come Gibellina, Montevago, Salaparuta, Santa Margherita Belice, Poggioreale, Partanna, Santa Ninfa, la cui ricostruzione non è stata ancora completata dopo 52 anni dal sisma, è l’unico presidio sanitario della provincia di Trapani ad essere penalizzato dal Piano regionale territoriale del 2019.

Ma a proposito delle allarmanti notizie di una ipotetica pandemia cinese, dovranno specificarsi alcune importanti informazioni sull’efficiente funzionalità dell’ospedale della Valle del Belice.

Il suo reparto di rianimazione è stato inaugurato il 15 marzo del 1999, ed è corredato dalla stanza d’isolamento a pressione negativa (decreto 17 ottobre 2014 pubblicato sulla G.U.R.S. del 31.10.2014).

Nel 2013 il reparto di Rianimazione del Vitt. Emanuele ha beneficiato di una …









