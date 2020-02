Omicidio di Nicoletta: foto e video “hot” nei cellulari di Buffa e Bonetta

Dai telefonini di Carmelo Bonetta e Margareta Buffa sono stati cancellati messaggi, foto e video dai contenuti erotici anche se alcuni file sono stati recuperati. Lo ha detto, oggi, il perito che ha passato al setaccio i cellulari dei due imputati, ingegnere Giovanni Casano, deponendo dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

E la sera del delitto, Margareta Buffa ha incontrato un’amica al Caffè Bernini. Una amica che non vedeva da tempo: Sonia Tranchida anche lei, questa mattina, ascoltata dalla Corte.

“Margareta – ha detto – era con Nicoletta. Io non la conoscevo, Margareta me l’ha presentata quella sera. Ho notato che Nicoletta era silenziosa, ma sembrava tranquilla”. Il lunedì successivo Margareta ha contattato Sonia tramite Facebook: “Voleva trascorrere una serata con me e voleva coinvolgere anche Nicoletta se non ricordo male. Margareta, peraltro, mi voleva vedere e insisteva& …









