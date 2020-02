Multitudo, la mostra di Linda Saporito al Convento del Carmine

La mostra personale dell’artista Linda Saporito dal titolo “MULTITUDO”, a cura di Gianna Panicola e Dario Orphée La Mendola, sarà inaugurata sabato 8 febbraio 2020, alle ore 18.00, presso il Convento del Carmine, sede dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea Città di Marsala.

Dal testo di presentazione: “L’evoluzione dell’individuo, nel corso del suo tempo, ha generato una cultura sociale in cui il molteplice nella sua espansione ha acquisito una posizione di superiorità, mettendo il singolo in secondo piano. In “Multitudo”, Linda Saporito ha rappresentato l’umanità molteplice con tanti volti, un insieme di singolarità in movimento e in trasformazione. Occhi, nasi, bocche, menti si fondono in un insieme disorganico di microorganismi che si muovono su uno spazio pittorico privo di profondità. La natura biologica della MULTITUDO, il suo essere prima di …









