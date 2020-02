Mazarese sconfitta in casa dalla Folgore. Successo di pubblico al “Vaccara”

Va alla Folgore il big match della 20^ giornata del campionato di Promozione, che al “Nino Vaccara” supera per 1-2 la Mazarese. Match accompagnato da una grande cornice di pubblico, che ha fatto sentire la propria presenza nell’impianto mazarese, animato dal sorteggio per il viaggio in crociera messo a disposizione dal main sponsor della società giallorossa, vinto dal sig. Giuseppe Giacalone e che ha suscitato grande interesse fra tutti gli appassionati. In tribuna anche il presidente Figc Tp Bruno Lombardo e l’osservatore della Sampdoria Christian Ciaramella.

Sul campo, match che non ha tradito le attese, giocato ad alto ritmo da entrambe le squadre e nel quale alla fine ha prevalso l’esperienza e la grande determinazione della formazione rossonera, che ha approfittato anche dell’allontanamento dalla panchina di mister Stefano Pizzitola per proteste da parte del direttore di gara palermitano Caruso.

Equilibrio …









