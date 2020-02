Mazara. Al via i cantieri di servizi che impegneranno 86 inoccupati

230 mila euro di investimento finanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia per 5 cantieri di manutenzione, verde pubblico e pulizia

“I cantieri di servizio sono un’opportunità di ristoro economico per decine di nostri concittadini che in questo momento non hanno una situazione lavorativa stabile, ma costituiscono anche un’opportunità di migliorare le condizioni di pulizia, manutenzione e decoro della nostra Città. Guardiamo con fiducia a questo strumento e saremo vigili sull’operato e la riuscita dei cantieri”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci accogliendo al Palazzo di Città gli 86 partecipanti al progetti “Cantieri di Servizi”, che sono stati finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con circa 230 mila euro.

In particolare, per un periodo di tre mesi, sono attivati da oggi 5 cantieri: Manutenzione …









Leggi la notizia completa