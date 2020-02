Si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15:30, in Chiesa Madre a Marsala, i funerali di Tommaso Patti.

Il bambino di dodici anni è morto venerdì scorso all’ospedale di Messina, dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito alle lesioni subite nell’incidente in cui è rimasto coinvolto con un’autovettura. (Qui potete leggere l’articolo).











Leggi la notizia completa