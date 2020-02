Marsala. Gli italiani residenti all’estero potranno votare in Italia a Marzo in occasione del Referendum costituzionale

Gli elettori italiani residenti all’Estero e iscritti all’AIRE potranno il prossimo 29 marzo, in occasione del Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione (riduzione del numero dei parlamentari) optare per il voto in Italia e più specificatamente nel Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Per poter fruire di questa opzione gli interessati debbono presentare, entro il prossimo 8 febbraio, un’apposita istanza indirizzata all’Ufficio Consolare competente. L’elettore che voterà in Italia non usufruirà di alcun rimborso per spese di viaggio sostenute, ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano.









