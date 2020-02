Marsala “bella fitusa”. Una domenica mattina a Salinella, tra rifiuti e siringhe

Siringhe ancora sporche di sangue e rifiuti di ogni tipo sparsi per il parco di Salinella a Marsala.

Sono le condizioni in cui è stato trovato quello che dovrebbe essere il polmone verde della città.

La segnalazione arriva da un lettore di Tp24, Giuseppe, che ieri mattina, domenica, ha portato il proprio cane a spasso per il parco di Salinella. Ma per terra, oltre ai consueti rifiuti, c’era anche dell’altro di pià pericoloso. Delle siringhe ancora sporche di sangue che testimoniano come Salinella sia ancora un luogo frequentato da tossici.

