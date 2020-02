Marsala, ancora violenza in centro storico. Paura tra i passanti in via XI Maggio

Ancora violenza, ancora una lite in centro a Marsala e paura tra i passanti. Sono dovute intervenire diverse pattuglie di carabinieri e polizia per riportare la calma, ieri pomeriggio, per una lite tra un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Il fatto è accaduto nei pressi della Pro Loco e alcuni passanti, impauriti, oltre a chiamare le forze dell’ordine hanno chiamato anche un’ambulanza del 118.

Le forze di polizia hanno identificato i protagonisti della lite che, tra l’altro, pare si conoscessero. Carabinieri e polizia hanno preso atto che si è trattato di un’aggressione per futili motivi.









Leggi la notizia completa