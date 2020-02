Laura Turdo in volo per l’Italia: domani sarà a Roma

Sono terminate nella tarda sera di oggi (domenica 2 febbraio) le operazioni di imbarco dei nostri connazionali a Wuhan, località focolaio del Coronavirus. Il velivolo militare, con a bordo personale medico e infermieri specializzati delle Forze armate, è già in volo ed arriverà in Italia nella mattinata di lunedì. Lo ha reso noto sui social, Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. A bordo del KC-767A dell’Aeronautica Militare, anche la studentessa castelvetranese Laura Turdo, che domattina arriverà all’aeroporto Pratica di Mare, in provincia di Roma. La 26enne dopo aver lasciato il suo alloggio nel Campus universitario CCNU ha raggiunto l’aeroporto di Wuhan per il volo di rientro.

La giovane ha raggiunto il punto di ritrovo indicato dall'Ambasciata italiana a Pechino, e poi da lì trasferita in aeroporto. La Turdo sarà qui sottoposta alle prime visite …









