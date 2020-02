La storia di Salvatore Giordano, in carcere con un tumore e mai portato in ospedale

“Mio marito stava male, sempre peggio, eppure non è stato mai portato in ospedale. Dicevano che aveva il fegato ingrossato e lo curavano solo con una dieta specifica, leggera e senza fritture e con della tachipirina, quando c’era. Il medico diceva che le sue non erano condizioni da ricovero in ospedale. Purtroppo mio marito è morto il 2 gennaio 2020, dopo qualche giorno di ricovero all’ospedale di Voghera, dove, mi è stato detto invece che aveva un tumore ed era pieno di metastasi”.

Chi parla del calvario del marito e del suo tragico epilogo di appena un mese fa, è la moglie di Salvatore Giordano, 54 anni, palermitano, padre di due figli e nonno di tre nipotini. L’uomo si trovava in carcere da due anni e sei mesi, era stato arrestato a Palermo il 19 luglio del 2017 con l’operazione “Mare Dolce 1& …









