La Sicilia torna alla Bit di Milano. Tra i Grandi Eventi 2020 anche il “Giro d’Italia”

La Sicilia torna alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 9 all’11 febbraio a Fieramilanocity. Domenica 9 febbario alle ore 12:30, nel padiglione 3, saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci; l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina e l’assessore delle Attività Produttive, Mimmo Turano, a presentare in conferenza stampa il fitto cartellone “Grandi eventi 2020” e le strategie di promozione turistica.

Lunedì 10, alle ore 10:30, sarà, invece, occasione per presentare le tappe del “Giro di Sicilia” in programma dall’1 al 5 aprile insieme al direttore generale di RCS Sport, Paolo Bellino, e al direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.









