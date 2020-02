Il Tribunale dei ministri di Palermo ha chiesto al Senato di processare Matteo Salvini. L’accusa: sequestro di persona, aggravato dalla presenza di minori non accompagnati a bordo, e omissione di atti d’ufficio per aver impedito alla nave della Ong spagnola Open Arms di attraccare a Lampedusa lo scorso agosto.

La nave aveva soccorso 151 naufraghi e Salvini, allora ministro dell’Interno, vietò lo sbarco per 19 giorni. Il Tar del Lazio aveva poi sospeso il divieto ma c’era voluta un’altra settimana, dopo la sentenza, perché i le persone potessero scendere a terra.

Reazione di Salvini: «Ormai le provano tutte per fermare me e impaurire voi: vi prometto che non mollo e non mollerò, mai».

«È la terza volta che i senatori sono chiamati a decidere se dare il via libera a un processo a Salvini. La prima …









Leggi la notizia completa