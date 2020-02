Il tie-break sorride all’Entello. Ora testa allo scontro diretto di domenica contro il Club Leoni

Tie-break e 2 punti conquistati sul taraflex del Curreri Termini. L’Erice Entello trova ancora una vittoria e tallona sempre più il Club Leoni, primo in classifica distante di sole tre lunghezze, prossimo avversario nello scontro diretto di Domenica 9 Febbraio alle 19 al PalaCardella.

Partita iniziata con un’ora di ritardo e tensione alle stelle per il peso del match stesso visto che Curreri Farmapiù si gioca anche la possibilità dell’accesso ai play off: i locali infatti, dopo un inizio di stagione un po’ in sordina, trova le giuste contro misure e si presenta alla prima di ritorno con due vittorie consecutive. Gara lunghissima per set al limite dell’infinito ma alla fine sono gli ericini a spuntarla.

I parziali: 20-25; 25-21; 20-25; 25-19; 10-15.









