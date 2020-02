Gregge travolto dal treno ad Alcamo, si indaga per “pericolo di disastro ferroviario”

Costa e costerà caro all’allevatore che la settimana scorsa non ha custodito il suo gregge travolto da un treno sulla linea ferrata tra Alcamo e Gallitello.

Oltre alle 26 pecore morte, l’uomo ora rischia di essere accusato di “pericolo di disastro ferroviario”. Sono in corso le indagini da parte della Procura di Trapani, ma già quanto accertato dalla polfer conferma che le pecore tutte microchippate appartengono allo stesso allevatore che sarà comunque denunciato per non aver custodito i sicurezza il suo gregge. Una distrazione che poteva portare a delle conseguenze tragiche.









Leggi la notizia completa