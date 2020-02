Don Mario Llanos a Castelvetrano, incontro a Santa Lucia

Sabato 8 febbraio, dalle 17,30 alle 19,30, presso la parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano, si terrà l’incontro sul tema “Quando sono debole è allora che sono forte”, organizzato dal gruppo Pastorale familiare appartenente alla Forania di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Relazionerà don Mario Llanos, sacerdote salesiano e docente presso la Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Don Llanos, domenica 9 febbraio, alle ore 10,30, sempre presso la parrocchia Santa Lucia celebrerà la santa messa.

Don Mario Llianos è un presbitero salesiano argentino. Dopo la sua ordinazione presbiterale è venuto in Italia per approfondire i suoi studi presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. I suoi superiori e il Corpo Accademico, percepito lo spessore della sua persona, gli hanno chiesto di rimanere a Roma per insegnare presso la stessa Università e da qualche anno è decano della …









