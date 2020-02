Coronavirus, Laura Turdo a Roma. La mamma: “Gioia incontenibile”

È il giorno della gioia, del pianto liberatorio dalla tensione accumulata durante queste settimane. Quando Laura Turdo, 26 anni, chiama la mamma Caterina sono quasi le ore 10,30 di stamattina. Poche parole per rassicurarla che il volo è andato bene: «Ci sentiamo dopo, ora devo fare i controlli». Per la famiglia Turdo-Clemente di Castelvetrano oggi è stato il giorno della felicità che ha cancellato, tutto d’un colpo, due lunghissime settimane tra ansia, preoccupazione e paura. Laura Turdo, quando è scoppiato il caso del coronavirus, si trovava a Wuhan, in Cina, la città scelta per perfezionare la sua conoscenza della Lingua e Cultura cinese, dopo la laurea conseguita all’Università di Macerata.

La mamma Caterina Clemente ha scelto di stare in silenzio durante queste settimane vissute dalla figlia a Wuhan, da quando si è diffuso il coronavirus e sino a oggi, giornata dell’arrivo …









