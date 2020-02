Coronavirus, anche due ragazzi della provincia di Trapani fra italiani provenienti da Wuhan

E’ atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo con i 56 italiani che hanno lasciato Wuhan a causa del coronavirus. Dopo i controlli medici che saranno effettuati sul posto, i nostri connazionali saranno portati al campus olimpico della Cecchignola dove verranno sottoposti ad un periodo di quarantena per due settimane, il tempo massimo di incubazione del virus.

Fra gli italiani appena rientrati nel nostro paese, anche una studentessa di Castelvetrano, Laura Turdo, e un giovane di San Vito Lo Capo, Marco Peralta, nipote dell’ex sindaco Matteo Rizzo. A causa dello stop ai collegamenti aerei, restano bloccate in Cina, in zone comunque non infettate dal Coronavirus, due ragazze, una di Alcamo, Dalila Adragna, e l’altra di Castellammare, Chiara Cravotta. Le famiglie chiedono l’intervento della Farnesina.

