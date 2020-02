[Cireas] Coppa Giulietta e Romeo, ultimi giorni per iscriversi alla prima del CIREAS 2020

Le iscrizioni chiuderanno martedì 4 febbraio. Sale l’attesa per l’apertura del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche che sarà accolto sulle sponde del Lago di Garda. Martedì 4 febbraio anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione.

Pochi giorni di attesa e poi conosceremo l’elenco iscritti ufficiale della Coppa Giulietta&Romeo 2020, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con AC Verona Historic e ACI Verona Sport che inaugurerà il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2020 a Bardolino e sul Lago di Garda. Le iscrizioni chiuderanno martedì 4 febbraio.

L’Automobile Club Verona e il Comune di Bardolino hanno anche fissato la data della conferenza stampa ufficiale di presentazione della manifestazione che si svolgerà proprio martedì 4 febbraio in comune a Bardolino, alle ore 11:30, in …









