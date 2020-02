Ci sono i lavori per il metano. Ecco le vie di Marsala interessate, con i divieti

Modifiche alla circolazione veicolare in alcune vie del centro urbano di Marsala, da oggi e fino alla prima settimana del prossimo mese di Marzo.

Lo dispone un provvedimento del Comando della Polizia Municipale, a seguito della richiesta di un’impresa che dovràeffettuare lavori di scavo per la distribuzione del gas metano.

In particolare, le limitazioni al transito riguardano:

– via Gambini (tratto compreso tra le vie Delle Cave e Selinunte), da oggi e fino al prossimo 11 Febbraio;

– via Libertà (angolo via O. Andrea Spanò), dal 12 al 21 Febbraio;

– via Ugdulena, con istituzione del senso unico alternato dal 24 Febbraio al 6 Marzo.

Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori collocare l’apposita segnaletica.











