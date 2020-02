Case popolari ad Alcamo. Graduatoria ferma. “Non c’è più tempo da perdere”

Il 29 gennaio, una delegazione di ragazzi del Team Sherlock Home del Liceo Scientifico “G. Ferro” di Alcamo, ha incontrato l’assessore agli affari sociali Stefano Alessandra.

In questa occasione si è parlato di inclusione sociale e – in particolare – della graduatoria per l’assegnazione delle case popolari che risulta ormai anacronistica (2013). L’assessore ha assicurato che entro marzo verrà pubblicato il bando integrativo per l’aggiornamento della suddetta e si cercherà di completarla entro la fine dei lavori di ristrutturazione del Palazzo ex Vutano al fine di poter consegnare gli alloggi a chi effettivamente ne ha diritto.

Considerato che la maggior parte delle 20 abitazioni che si realizzeranno sono pensate per giovani coppie (quindi famiglie formatesi dopo il 2013) – in generale per piccoli nuclei familiari – urge più che mai aggiornare la graduatoria.

Salvo imprevisti, la fine dei lavori dovrebbe …









