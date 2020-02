Arresto per estorsione di Vincenzo Calcara, arrivano le precisazioni della figlia Fiammetta

Lo scorso 28 gennaio abbiamo pubblicato un articolo in merito all’arresto per estorsione di Vincenzo Calcara, l’’ex pentito di mafia, abbiamo ricevuto una missiva dalla figlia che smentisce la ricostruzione da noi pubblicata e che stata pubblicata anche da tutti i quotidiani on line. Di seguito il testo inviato da Ester Fiammetta Calcara:

Sono Fiammetta Calcara , la figlia di Vincenzo Calcara .

Innanzitutto informo il Vostro Giornale che mio padre Vincenzo Calcara e mio cognato Santo Cangialosi non si trovano nel Carcere di Marassi di Genova ma sono a casa già dal

28 gennaio 2020 . Tengo a specificare che mio padre Vincenzo Calcara e mio cognato Santo Cangialosi non avevano alcuna intenzione di fare estorsione presso il noto ristorante di Genova . Sì è trattato di un malinteso che si sta civilmente risolvendo tramite avvocati. Detto questo , tengo a sottolineare che questa vicenda non ha nulla a che …









