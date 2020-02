Alla scoperta e riscoperta Selinunte, visita a Manuzza

Successo di pubblico per l’iniziativa di ieri a Selinunte, organizzata dall’Ente Parco Archeologico, diretto dall’Arch. Bernardo Agrò, in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Selinunte. Un viaggio di circa 7km tra le rovine di Selinunte alla scoperta degli angoli più nascosti di uno dei siti archeologici più grandi del mondo.

La “camminata archeologica” per i partecipanti (un centinaio) è partita dalla via che collega l’ingresso dell’Area Monumentale con il Baglio Florio, passando per i templi E, F e G. Dopo una visita alla mostra “VIVERE L’AGORA”, il gruppo ha proseguito in direzione dell’Altopiano di Manuzza per conoscere i luoghi del centro urbano della colonia greca che avrebbe conosciuto il massimo splendore culturale ed economico tra il VI e il V secolo a.C. Selinunte è stata una città …









