Airgest pensa ai voli Birgi-San Pietroburgo e la Russia

Un volo Birgi-San Pietroburgo è questo l’interesse mostrato da Airgest, la società di gestione dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi interessata ai voli per San Pietroburgo e la Russia in generale, questa mattina presente con il derettore generale Michele Bufo all’apertura dell’ufficio del Turismo di San Pietroburgo in Italia aperto a Palermo, alla presenza dei rappresentanti del consolato e dell’ambasciata russa.

«Un evento importante e partecipato – ha commentato il direttore di Airgest, Michele Bufo- ed è significativo che la prima apertura sia stata proprio in Sicilia, a cui seguiranno Milano e Roma».

Unico rappresentante degli aeroporti siciliani presente all’incontro, il direttore Michele Bufo ha affermato: «C’è la nostra disponibilità, e quella della Regione Siciliana, nostro socio di maggioranza, a creare le condizioni per sviluppare rotte dirette con la Russia e San Pietroburgo, specialmente in …









Leggi la notizia completa