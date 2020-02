Airgest interessata ai voli per San Pietroburgo e la Russia

La dirigenza presente all’apertura dell’ufficio del Turismo

Il direttore Michele Bufo: «Auspichiamo in una risposta fattiva delle compagnie aeree»

Il direttore generale di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Michele Bufo ha preso parte all’inaugurazione del primo ufficio del turismo di San Pietroburgo in Italia, alla presenza dei rappresentanti del consolato e dell’ambasciata russa. «Un evento importante e partecipato – ha commentato il direttore di Airgest, Michele Bufo- ed è significativo che la prima apertura sia stata proprio in Sicilia, a cui seguiranno Milano e Roma».

Unico rappresentante degli aeroporti siciliani presente all’incontro, il direttore Michele Bufo ha affermato: «C’è la nostra disponibilità, e quella della Regione siciliana, nostro socio di maggioranza, a creare le condizioni per sviluppare rotte dirette con la Russia e San …









