Violenza sulle donne, una cultura subdolamente “machista” e nuova legge, però senza soldi…

“Un uomo che ti picchia la prima volta continuerà a farlo per sempre”. Voglio ripartire da questa frase che, seppur sentita più volte, continua a ritornare di tremenda attualità ogni qualvolta si presenta un caso di violenza ad una donna nell’ambito familiare.

E’ vero, è difficile, quasi impossibile cambiare un’indole violenta. E non bastano il perdono, la convinzione che qualcosa possa cambiare nell’altra persona, prima o poi la violenza ritorna e spesso ancora più forte fino, talvolta, a conseguenze fatali.

A Mazara del Vallo, la cittadina nella quale risiedo ormai da circa 15 anni, in poco più di sei mesi è stata scossa da due gravissimi casi di violenza familiare. Come non ricordare quanto accaduto nella serata dello scorso 29 maggio alla povera Viviana Valenti, 34 anni, colpita da più di cinquanta coltellate dal marito, Guglielmo Norrito, 43 anni, …









