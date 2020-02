Vende cara la pelle il Marsala ad Acireale, sotto di due reti tenta invano la rimonta

Cala il sipario anche sulla 22esima giornata del campionato di serie D e il Marsala, impegnato sul campo dell’Acireale, con il punteggio di 2 a 1 incassa la sua 13esima sconfitta stagionale.

Dopo il doppio svantaggio, maturato tra il primo e il secondo tempo, in seguito alle reti dei padroni di casa a firma di Rizzo su rigore, al 34esimo minuto e al 57esimo di Arena; il Marsala con Lo Cascio, al 59esimo minuto, la riapre subito e fa tribolare la formazione granata fino al triplice fischio finale. Il Marsala, orfano di Padulano e Balistreri, rispettivamente per infortunio e perché non a diposizione di Terranova, non ha demeritato; anzi, è doveroso dire che il Marsala sotto due reti ha trovato la forza per reagire e trovando il goal con Lo Cascio e tenendo in apprensione la retroguardia granata per tutto il corso della ripresa. Il goal del pari, …









Leggi la notizia completa