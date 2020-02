Vandali scatenati a Erice Vetta. Panchine scaraventate a terra, fioriere ribaltate, transenne divelte. La denuncia sul suo profilo Facebook dell’ex assessore Silvana Catalano.

“Il buongiorno ad Erice questa mattina: fioriere a terra, panchine trascinate per le strade, transenne divelte…atti di vandalismo compiuti per il gusto di distruggere o semplicemente per divertirsi. …Erice torna ad essere una città fantasma, in cui solo poche famiglie, residenti sul Monte tutto l’anno, si preoccupano di custodire e tutelare in ogni modo questo luogo incantato…e così ogni “promessa di attenzione” Si scioglie tra la nebbia che avvolge le nostre meravigliose “vaneddre” Come la disponibilità a portare avanti ogni utile iniziativa, da parte dei Montisi ancora presenti, rimane una voce inascoltata che riecheggi costantemente tra le nostre antiche mura!”











