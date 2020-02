Una storia tutta trapanese a “C’è Posta per Te”

Trapani grande protagonista in una delle storie del people show “C’è Posta per te”. Nel celebre programma condotto da Maria De Filippi, un anziano signore era infatti alla ricerca di una signora conosciuta moltissimi anni fa, Giovanna, con la quale avrebbe avuto il piacere di salutarsi di persona dopo tanto tempo.

Per la redazione si è trattato di una ricerca molto difficile. Infatti, la posta è stata recapitata a 3 donne aventi lo stesso nome. Nessuna delle destinatarie ha però riconosciuto l’uomo in studio, prima del colpo di scena dietro le quinte. Una delle tre ha infatti ammesso di essere effettivamente la signora Giovanna in questione ma non ha voluto andare oltre un saluto nemmeno troppo sentito.









