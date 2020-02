Trapani, l’ambulatorio veterinario è aperto? Quando mai …. Ecco cosa è accaduto oggi

“Non possiamo intervenire perché l’ambulatorio veterinario di via Tunisi é chiuso”. Questa la risposta della polizia municipale di Trapani a Balduccio Ferlito volontario della Lega per la difesa del cane che oggi è intervenuto nella zona di via Salemi per la presenza di quattro cuccioli abbandonati.

Le bestiole rischiavano, infatti, di essere travolti dalle auto in transito. Raccolti gli animali Ferlito ha contattato i vigili urbani. Ed ecco l’amara scoperta: l’ambulatorio è chiuso nonostante nei giorni scorsi la riapertura fosse stata pubblicizzata con tanto di locandina dopo l’annuncio trionfale del sindaco Tranchia: abbiamo dato la struttura in gestione ad una associazione. Associazione però che non aveva i requisiti per poter operare come denunciato dall’animalista Enrico Rizzi e dalla consigliera comunale Anna Garuccio.

Ferlito ha provato a contattare l’assessore Romano senza ottenere alcuna risposta. Fino a tarda sera i cuccioli sono rimasti sulla strada accuditi dal giovane …









