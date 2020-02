Sicilia, tra il 2019 e l’inizio del 2020 uccise undici donne

Mazara e Mussomeli sono i comuni siciliani dove sono state uccise tre donne nel giro di poche ore la scorsa settimana. Nel 2019 sono state registrati otto casi di femminidio. Il primo il 7 marzo 2019. A Messina è stata uccisa Alessandra Immacolata Musarra di 29 anni, ammazzata di botte dal fidanzato Christian Ioppolo, 26 anni, nella sua abitazione di Santa Lucia sopra Contesse.

A Catenanuova è Loredana Calì, 40 anni uccsa dall’ex marito, Filippo Marraro che dopo il delitto ha chiamato i carabinieri. Sposati da 15 anni, si erano lasciati in estate ed erano in fase di separazione. La coppia aveva due figli.

A Palermo Elvira Bruno, 53 anni è stata strangolata dal marito in una casa nei pressi della stazione Notarbartolo. Il marito, Moncef Naili, di 54 anni dopo l’omicidio, ha confessato alla polizia.

A Ragusa il 42enne Simone Cosentino, assistente capo della Polizia di Stato, uccide la moglie Alice Bredice, torinese …









Leggi la notizia completa