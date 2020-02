Sicilia, sette medici indagati per il caso della donna morta di malaria ad Agrigento

Il medico curante, e non solo. Sono ben sette i medici indagati per il caso della donna morta di malaria ad Agrigento.

Tra gli indagati anche medici ed infermieri dell’ospedale «San Giovanni di Dio».

Si indaga per omicidio colposo, dopo la morte, nella notte fra lunedì e martedì, della giornalista-insegnante Loredana Guida. La 44enne è risultata essere – il 21 gennaio scorso – affetta da malaria terzana maligna.

Gli iscritti nel registro degli indagati potranno nominare un proprio consulente tecnico di fiducia per prendere parte all’irripetibile esame autoptico.

I familiari di Loredana Guida hanno nominato – come consulenti tecnici di parte – i medici legali Paolo Procaccianti e Antonio Guaiana.

L’autposia – che è affidata al medico legale Sergio Cinque di Palermo e Giuseppe Abbita, primario emerito in Medicina interna, – è stata fissata per lunedì.

L’esame autoptico dovrà chiarire la causa del decesso …









