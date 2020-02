Serie D girone I: il punto sulla 22^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 2 febbraio si è giocata la ventiduesima giornata della Serie D girone I, nonché la quinta giornata del girone di ritorno.

Terza vittoria consecutiva per il Palermo, sempre più al comando della classifica, grazie al 2-0 contro l’FC Messina, che rimane terzo ma viene agganciato dal Giugliano che vince al fotofinish una gara rocambolesca contro il Roccella finita 3-2. Subito dietro il Palermo, troviamo invece il Savoia che continua a tenere testa ai rosanero con una vittoria schiacciante per 3-0 ai danni della Cittanovese.

Il risultato più sorprendente di questa giornata è sicuramente la sconfitta del Troina, superato di misura in casa dal San Tommaso, che invece ottiene 3 punti preziosi per la lotta salvezza. Una match quello fra Troina e San Tommaso legato a doppio filo con Acireale-Marsala: i granata infatti hanno sconfitto gli azzurri per 2-1 e adesso sono a un solo punto dal Troina, …









