Santa Ninfa. Comitive di turisti in visita ai musei cittadini

SANTA NINFA – Tre domeniche ai musei. Il 19, il 26 gennaio e il 2 febbraio, tre comitive, ciascuna di cinquanta turisti, organizzate dall’agenzia «PramiTour viaggi» di Palermo, ha fatto visita ai musei di Santa Ninfa. Ad accoglierli, per conto del Comune, l’assessore al Turismo Rosario Pellicane, l’esperta per le politiche sociali Silvana Glorioso e il responsabile della comunicazione Vincenzo Di Stefano. Presenti anche i volontari della Pro loco. Ad accompagnarli nelle visite guidate, Giuseppe Bivona (per il museo dell’emigrazione), lo stesso Di Stefano (per il museo «Cordio») e Biagio Accardo (per il museo della preistoria). Per i turisti, inoltre, la possibilità di visitare il Centro «Esplora ambiente» ospitato al castello di Rampinzeri e gestito da Legambiente. In questo caso, a far loro da cicerone è stato Gianfranco Barraco.

