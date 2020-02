Salvini in Sicilia. Palermo si prepara per la visita del leader della Lega

Visita in Sicilia per il leader della Lega, Matteo Salvini. Archiviate le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria l’ex ministro dell’Interno “sbarca” a Palermo, nella città amministrata da Leoluca Orlando, da sempre critico con le posizioni dell’ex capo del Viminale. Una visita annunciata dallo stesso Salvini con una diretta Facebook.

«Matteo Salvini qui non è il benvenuto». E la città inizia a riempirsi dei lenzuoli voluti dalle sardine per contestare il leader della Lega, a Ballarò – nel quartiere simbolo dell’accoglienza che l’ex ministro degli Interni visiterà domani pomeriggio – il mondo delle associazioni si organizza per l’appuntamento. E intanto la città si riempie di striscioni contro l’ex vicepresidente del Consiglio: dalla stazione al quartiere Malaspina, da Pagliarelli a Misilmeri, ecco i primi lenzuoli di contestazione.

