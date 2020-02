Parla Ruggirello/2. “Lista Sturiano pulita. Mia coop? Minacciata da funzionari del Comune”

15 novembre 2019, Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sono le ore 9.35.

Paolo Ruggirello è agli arresti da otto mesi. E’ accusato di essere organico a cosa nostra. Che la sua carriera politica degli ultimi anni sia macchiata da frequentazioni pericolose. Che utilizzava il suo ruolo di deputato regionale per “sistemare cose”, ottenere vie preferenziali con le sue cooperative. E’ accusato di aver avuto rapporti molto stretti con i mafiosi, così stretti da affidarsi a loro per le campagne elettorali e per cercare candidati “validi” da mettere in lista.

Ruggirello arriva all’appuntamento del 15 novembre stanco. Ha alle spalle mesi di detenzione, l’indagine si sta chiudendo, e ora parla lui. E’ il suo ultimo interrogatorio. Ad ascoltarlo c’è il sostituto procuratore Gianluca De Leo. Accanto all’ex deputato regionale trapanese gli avvocati Vito Galluffo e Carlo …









