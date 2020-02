Omicidio Garofalo: trent’anni di matrimonio, l’ossessione tradimento e la violenza mortale

Trent’anni di matrimonio, trent’anni di vita vissuta assieme tra Rosalia Garofalo e Vincenzo Frasillo ma non sono bastati a salvare la vita della donna e a tenere a bada la gelosia e soprattutto la brutale violenza dell’uomo.

Mercoledì scorso dopo tre giorni di violenze ha ucciso la moglie che, dal 2018, a seguito di un’ischemia che le aveva paralizzato la parte destra del corpo, si muoveva e parlava a fatica. E anche in quella condizione non ha trovato la comprensione da parte dell’uomo che l’avrebbe dovuta aiutare e sostenere.

L’aggressione e la morte della signora Garofalo rientra, ancora una volta, tra le tragedie annunciate. La donna lo ha denunciato, si è allontanata da casa, ma alla fine è tornata sui suoi passi, lo ha perdonato, è tornata in quella villetta isolata di via Calypso dove …









