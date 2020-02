“Oggi è un giorno bellissimo, una data che sorprende” – Prof.ssa Calabrese Liotta

Oggi è il 2 febbraio 2020, una data palindroma, che non cambia se viene letta da sinistra a destra. Una vera rarità che accade solo poche volte nel corso dei millenni. Per i Paesi che trascrivono le date mettendo prima il giorno, poi il mese e poi l’anno, sono solo 366 i giorni palindromi nell’arco di 10mila anni.

In questo secolo era già successo altre volte, l’ultimo giorno 21.02.2012. La prossima sarà il 12 febbraio 2021, mentre l’ultima, prima di una pausa di qualche secolo, sarà il 29 dicembre del 2192. Dopo questa data bisognerà aspettare addirittura il 3000 (per la precisione il 10.03.3001).

“Oggi è un giorno bellissimo – scrive su facebook la Prof.ssa Angela Calabrese Liotta – una data che sorprende e attira , direi ,come una malia. Scrivo 02-02-2020. Si nota subito che si può leggere al contrario, la data si …









