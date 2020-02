Mazara, Etichette irregolari, sequestrate 17 ton. di pasta

Oltre 17 tonnellate di pasta confezionata con “etichettatura irregolare” sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Palermo nel corso di un’attività ispettiva all’interno di un pastificio riferibile a un marchio rivolto alla grande distribuzione.

Contestualmente i militari hanno disposto una sanzione di 2.000 euro, segnalando l’amministratore dell’azienda alle autorità amministrative.

Nello specifico il sequestro ha riguardato 17.808 chili di pasta di semola di grano duro confezionata, in diversi lotti, “poichè il termine minimo di conservazione non era indicato in modo conforme alla legge”.

La merce è stata lasciata in custodia all’azienda che entro 20 giorni dovrà rietichettarla.

(Fonte AGI)









Leggi la notizia completa