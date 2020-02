Marsala, ancora disagi nei bus. Mezzi piccoli e strapieni

Mentre la giunta comunale di Marsala ha inaugurato i nuovi autobus, continuano ad esserci disagi su quelli vecchi e sulle linee più utilizzate.

Disagi soprattutto al mattino, quando i bus sono utilizzati soprattutto dagli studenti che dalle raggiungono le scuole.

Quello in foto, ad esempio, è il bus della linea 8 Ciavolo. Una linea molto utilizzata, ma servita da un mezzo per niente sufficiente. Un bus di pochi posti sempre strapieno in cui i ragazzi sono costretti a viaggiare stipati.

Problemi come questi si verificano però in ogni linea. E sono diverse le segnalazioni che arrivano a Tp24 sull’inadeguatezza e l’insufficienza dei mezzi soprattutto nelle ore di punta.









